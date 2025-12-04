Франция: министров просят не отправлять бумажные открытки для экономии денег

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню призвал министров правительства отказаться от традиции рассылки бумажных поздравительных открыток, чтобы сэкономить средства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Распоряжение прекратить "отправку бумажных поздравительных открыток" в 2026 году получили министры правительства Франции и их сотрудники.

Как объясняют в окружении премьера, ежегодно члены правительства отправляют свои поздравления, в частности, членам парламента и местным депутатам – в результате может быть "до нескольких тысяч поздравительных открыток".

Вместо этого в правительстве Франции предлагают поздравлять коллег по электронной почте.

Французский премьер-министр уже объявил о намерении "структурно реформировать государственную коммуникацию", чтобы сэкономить 1 миллиард евро, который составляли эти расходы в 2024 году, требуя немедленных усилий.

В ноябре нижняя палата парламента Франции проголосовала за отложение непопулярной пенсионной реформы, которую в прошлом правительство приняло по спецпроцедуре "в обход" законодательного органа.

Это стало уступкой президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Лекорню для выхода из политического кризиса.

