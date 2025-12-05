Укр Рус Eng

У Молдові заявили про 50 обшуків щодо ймовірної підготовки заворушень у період виборів

Новини — П'ятниця, 5 грудня 2025, 08:21 — Марія Ємець

У поліції Молдови заявили про понад пів сотні нових обшуків у справі про підготування масових заворушень під час парламентських виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

4 грудня у поліції заявили про понад 50 обшуків у Кишиневі та багатьох районах Молдови у рамках розслідування щодо підготовки масових заворушень під час парламентських виборів 28 вересня. 

Слідство вважає, що підозрювані систематично їздили до Сербії для підготовки та проходили навчання у "іноземних інструкторів" в місті Баня-Ковиляча. 

Обшуки провели у 35 людей віком від 21 до 54 років. Під час них вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, серед яких російські, 3350 сербських динарів, 20 паспортів з відмітками, що підтверджують перебування у Сербії, рації, макет автомата Калашникова і патрони. 

Нагадаємо, масові затримання у цій справі відбулися ще за тиждень до виборів, тоді повідомляли про 70 затриманих.  

Як відомо, перед виборами влада Молдови заявляла про безпрецедентне втручання Росії з метою привести до влади проросійські сили. 

Агентство Bloomberg дізналося про російський план, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з Росії.

