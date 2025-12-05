У Молдові заявили про 50 обшуків щодо ймовірної підготовки заворушень у період виборів

У поліції Молдови заявили про понад пів сотні нових обшуків у справі про підготування масових заворушень під час парламентських виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

4 грудня у поліції заявили про понад 50 обшуків у Кишиневі та багатьох районах Молдови у рамках розслідування щодо підготовки масових заворушень під час парламентських виборів 28 вересня.

Слідство вважає, що підозрювані систематично їздили до Сербії для підготовки та проходили навчання у "іноземних інструкторів" в місті Баня-Ковиляча.

Обшуки провели у 35 людей віком від 21 до 54 років. Під час них вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, серед яких російські, 3350 сербських динарів, 20 паспортів з відмітками, що підтверджують перебування у Сербії, рації, макет автомата Калашникова і патрони.

Нагадаємо, масові затримання у цій справі відбулися ще за тиждень до виборів, тоді повідомляли про 70 затриманих.

Як відомо, перед виборами влада Молдови заявляла про безпрецедентне втручання Росії з метою привести до влади проросійські сили.

Агентство Bloomberg дізналося про російський план, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з Росії.