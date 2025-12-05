В Молдове заявили о 50 обысках в связи с возможной подготовкой беспорядков в период выборов

В полиции Молдовы заявили о более чем пятидесяти новых обысках по делу о подготовке массовых беспорядков во время парламентских выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

4 декабря в полиции заявили о более чем 50 обысках в Кишиневе и многих районах Молдовы в рамках расследования о подготовке массовых беспорядков во время парламентских выборов 28 сентября.

Следствие считает, что подозреваемые систематически ездили в Сербию для подготовки и проходили обучение у "иностранных инструкторов" в городе Баня-Ковиляча.

Обыски провели у 35 человек в возрасте от 21 до 54 лет. Во время них изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, среди которых российские, 3350 сербских динаров, 20 паспортов с отметками, подтверждающими пребывание в Сербии, рации, макет автомата Калашникова и патроны.

Напомним, массовые задержания по этому делу произошли еще за неделю до выборов, тогда сообщали о 70 задержанных.

Как известно, перед выборами власти Молдовы заявляли о беспрецедентном вмешательстве России с целью привести к власти пророссийские силы.

Агентство Bloomberg узнало о российском плане, а BBC опубликовало расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из России.