Молдова: прокурори просять арешту для десятка з 70 затриманих за підготовку заворушень

У Молдові прокурори проситимуть залишити під вартою 12 із семи десятків підозрюваних у підготовці масових заворушень на тлі парламентських виборів.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ повідомила, що просить у суду арешту для 12 із 74 затриманих у справі щодо підготовки заворушень і дестабілізації на тлі парламентських виборів.

Решту 62 згодні залишити на волі, оскільки "співпрацюють зі слідством".

У прокуратурі нагадали, що затриманих під час масштабних обушків 22 вересня підозрюють у намірах влаштувати масові заворушення в країні на тлі парламентських виборів та проходженні спеціальної підготовки у Сербії з такою метою.

У слідстві вважають, що за цим стоять російські спецслужби, а підозрювані мають зв’язки з певними політсилами у Молдові та кримінальними угрупованнями.

Нагадаємо, влада Молдови заявила про російське втручання у вибори у спробі привести до влади проросійські сили та загрозу для незалежності і європейського курсу країни.

Агентство Bloomberg дізналося про російський план, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з Росії.

Про загрози, які несуть Україні результати парламентських виборів у Молдові, і про ймовірні сценарії, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка - Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні.