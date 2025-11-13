Північні і Балтійські країни виділили ще $500 млн на закупівлю американської зброї для України

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Естонія оголосили 13 листопада про те, що вони профінансують спільний пакет озброєнь для України, які будуть закуповуватись у США.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомили у пресслужбі НАТО.

Країни оголосили про виділення 500 млн доларів на закупівлю військової техніки і боєприпасів для України, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав це рішення.

"Наші північні і балтійські члени Альянсу збільшують фінансування наступного пакету критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять до України. Члени НАТО продовжуватимуть надавати Україні необхідне обладнання і припаси", – сказав генеральний секретар.

Нагадаємо, у межах програми PURL, започаткованої президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Внески країн НАТО в ініціативу PURL вже досягли понад $2,8 млрд.