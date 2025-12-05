Швеция увеличит финансовую поддержку Украине, уменьшив помощь другим странам

Швеция в ближайшие годы постепенно прекратит оказание помощи пяти странам и использует эти средства для увеличения поддержки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление шведского правительства.

Согласно заявлению, Швеция планирует постепенно прекратить оказание помощи Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии.

В июне 2025 года правительство решило пересмотреть приоритеты шведской помощи и выделило почти 1,7 млрд шведских крон из бюджета помощи на дополнительную поддержку Украины в 2025 году и на гуманитарные мероприятия по всему миру, направленные на спасение жизней.

С решением о постепенном прекращении помощи до 2026 года реструктуризация помощи продолжается с целью поддержки Украины.

"Мы находимся в решающем моменте европейской истории. Украина испытывает давление как за столом переговоров, так и на передовой. Чтобы увеличить поддержку Украины, нам нужно определить жесткие приоритеты. Поэтому Швеция постепенно прекращает оказание помощи на развитие Зимбабве, Танзании, Мозамбика, Либерии и Боливии", – отметил министр внешней торговли и развития Бенджамин Дуса.

Между тем Дания запланировала на 2026 год выделить на военную помощь Украине 9,4 млрд крон (1,26 млрд евро), что существенно меньше, чем в предыдущие годы.

Сообщалось также, что в ноябре Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония объявили 13 ноября о том, что они профинансируют совместный пакет вооружений для Украины, которые будут закупаться в США.