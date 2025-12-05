Парламент Франції схвалив один з ключових бюджетних заходів уряду

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, у пʼятницю схвалила дохідну частину бюджету соціального забезпечення на 2026 рік, що стало перемогою уряду Себастьєна Лекорню.

Французькі законодавці проголосували за частину законопроєкту, що стосується доходів і охоплює охорону здоров'я та соціальне забезпечення.

Це сталось після того, як уряд Франції в останній момент вніс поправки, спрямовані на пошук компромісу між лівоцентристами і правоцентристами.

Тепер дебати перейдуть до розділу законопроєкту про соціальне забезпечення, що стосується витрат.

Національна асамблея Франції має проголосувати за повний законопроєкт про соціальне забезпечення у вівторок, 9 грудня. А загальний бюджетний законопроєкт повернеться на друге читання в парламенті 15 грудня.

Нездатність Франції ухвалити бюджет через відсутність більшості в парламенті посилила політичну нестабільність у країні та призвела до зміни двох урядів за останній рік.

У листопаді нижня палата парламенту Франції проголосувала за відкладення непопулярної пенсійної реформи, яку у минулому уряд ухвалив за спецпроцедурою "в обхід" законодавчого органу.

Це стало поступкою президента Емманюеля Макрона і прем’єр-міністра Лекорню задля виходу з політичної кризи.

