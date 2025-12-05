Парламент Франции одобрил одну из ключевых бюджетных мер правительства

Национальная ассамблея, нижняя палата парламента Франции, в пятницу одобрила доходную часть бюджета социального обеспечения на 2026 год, что стало победой правительства Себастьена Лекорню.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Французские законодатели проголосовали за часть законопроекта, касающегося доходов и охватывающего здравоохранение и социальное обеспечение.

Это произошло после того, как правительство Франции в последний момент внесло поправки, направленные на поиск компромисса между левоцентристами и правоцентристами.

Теперь дебаты перейдут к разделу законопроекта о социальном обеспечении, касающемуся расходов.

Национальная ассамблея Франции должна проголосовать за полный законопроект о социальном обеспечении во вторник, 9 декабря. А общий бюджетный законопроект вернется на второе чтение в парламенте 15 декабря.

Неспособность Франции принять бюджет из-за отсутствия большинства в парламенте усилила политическую нестабильность в стране и привела к смене двух правительств за последний год.

В ноябре нижняя палата парламента Франции проголосовала за отложение непопулярной пенсионной реформы, которую в прошлом правительство приняло по спецпроцедуре "в обход" законодательного органа.

Это стало уступкой президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Лекорню для выхода из политического кризиса.

