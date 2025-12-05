Ексміністр юстиції Польщі назвав умову повернення на батьківщину, де він під слідством

Колишній міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Збігнев Зьобро у пʼятницю сказав, що повернеться на батьківщину, де йому висунули 26 кримінальних звинувачень, але за однієї умови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Зьобро виступив перед журналістами у пʼятницю відеозвʼязком, а його звернення транслювались у штаб-квартирі його партії "Право і справедливість" у Варшаві.

"Я повернуся в країну протягом декількох годин, якщо буде відновлено випадковий розподіл справ між суддями, тобто принцип, згідно з яким судді розподіляються між справами таким чином, як це безумовно вимагає закон. Не під диктатом довірених осіб міністра (юстиції. – Ред.) Журека", – сказав він.

Ексміністр також звинуватив уряд Дональда Туска та Національну прокуратуру в незаконному висуненні йому звинувачень, які, на його думку, є виключно політичною помстою.

Він додав, що вимагає також повернення на посади "незаконно звільнених голів судів".

У листопаді Сейм Польщі зняв зі Збігнева Зьобро депутатський імунітет у зв’язку з розслідуванням щодо можливих зловживань з коштами Фонду справедливості, а також дав згоду на його потенційний арешт.

Посадовець кілька тижнів перебував в Угорщині, після чого поїхав до Брюсселя. Він заперечує твердження про його "втечу з країни", стверджуючи, що опинився в Угорщині заздалегідь і відкрито.

