З колишнього генпрокурора Польщі, який ховається в Угорщині, зняли імунітет

Сейм Польщі у пʼятницю проголосував за зняття депутатського імунітету з представника фракції колишньої партії влади "Право і справедливість", ексгенерального прокурора Збігнєва Зьобро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Польський Сейм у пʼятницю провів 26 голосувань щодо позбавлення Зьобро імунітету – за кожним із 26 звинувачень, які йому хоче оголосити прокуратура.

У кожному випадку за зняття імунітету висловились від 248 до 261 польського депутата, а проти – від 184 до 197 депутатів. Максимум до кількох десятків депутатів утрималися під час голосування.

В окремому, 27-му голосуванні Сейм Польщі дав згоду на затримання та можливий тимчасовий арешт депутата "ПіС". За це проголосували 244 депутати, проти – 198, ніхто не утримався.

Зьобро інкримінують те, що на посаді генерального прокурора і за сумісництвом міністра юстиції Польщі він організував підставні конкурси на багатомільйонні гранти з Фонду справедливості, який підпорядковувався Мінʼюсту.

Серед іншого, за кошти Фонду було придбане шпигунське програмне забезпечення Pegasus, яке уряд "Права і справедливості" використовував для стеження за опонентами.

Ще до того, як питання про зняття імунітету розглянули у Сеймі, Зьобро поїхав до Угорщини, де перебуває і досі. Політик стверджує, що не планує просити політичного притулку.

Зьобро вже намагались арештувати на початку року, але тоді йому вдалось уникнути арешту.