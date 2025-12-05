Экс-министр юстиции Польши назвал условие возвращения на родину, где он под следствием

Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро в пятницу сказал, что вернется на родину, где ему выдвинули 26 уголовных обвинений, но при одном условии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Зебро выступил перед журналистами в пятницу по видеосвязи, а его обращение транслировались в штаб-квартире его партии "Право и справедливость" в Варшаве.

"Я вернусь в страну в течение нескольких часов, если будет восстановлено случайное распределение дел между судьями, то есть принцип, согласно которому судьи распределяются между делами таким образом, как того безусловно требует закон. Не под диктатом доверенных лиц министра (юстиции. – Ред.) Журека", – сказал он.

Экс-министр также обвинил правительство Дональда Туска и Национальную прокуратуру в незаконном выдвижении ему обвинений, которые, по его мнению, являются исключительно политической местью.

Он добавил, что требует также возвращения на должности "незаконно уволенных председателей судов".

В ноябре Сейм Польши снял со Збигнева Зебро депутатский иммунитет в связи с расследованием о возможных злоупотреблениях со средствами Фонда справедливости, а также дал согласие на его потенциальный арест.

Чиновник несколько недель находился в Венгрии, после чего уехал в Брюссель. Он отрицает утверждения о его "бегстве из страны", утверждая, что оказался в Венгрии заранее и открыто.

