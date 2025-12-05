Армія Молдови отримала протидронові кулемети

Національну армію Молдови оснастили зенітними кулеметами, які здатні збивати ворожі дрони, а також системами, що здатні глушити БпЛА.

Про це повідомляє телеканал TV8, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий 5 грудня опублікував кадри з навчань, в ході яких використовувалась нова техніка.

За його словами, закупівля військової техніки була здійснена за рахунок державного бюджету.

На запитання TV8 представники Міністерства оборони уточнили, що це зенітні системи Viktor MR2, не надавши подальших деталей.

З відкритих джерел відомо, що вони виробляються в Чехії і широко використовуються українською армією. З їх допомогою можна знищувати дрони типу Shahed, а також літаки та вертольоти, що летять на низькій висоті.

Згідно з технічними характеристиками, системи Viktor MR2 можуть вражати цілі на відстані до двох кілометрів зі швидкістю до 600 пострілів на хвилину.

До того Міністерство оборони опублікувало й інші відеокадри з різних навчань молдавських військових із використанням сучасної техніки. Йшлося про самохідні міномети Scorpion американського виробництва, а також про артилерійські системи ATMOS.

Наразі національна армія перебуває на етапі підписання контракту на закупівлю сучасної системи протиповітряної оборони. Вона стане доступною лише через два роки.

Варто зазначити, що за останній час у небо Молдови щонайменше двічі залітали російські БпЛА, в одному випадку, 25 листопада – одразу шість. Один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.

Один з дронів виставили на сходах МЗС перед викликом російського посла.

29 листопада через Молдову летіли два БпЛА типу "Шахед".