У Молдові вночі тимчасово закривали повітряний простір через дані про дрони
У Молдові в ніч на суботу, 29 листопада, два дрони вторглись у повітряний простір країни в районі Воронково.
Про це повідомляє телеканал TV8, інформує "Європейська правда".
Згідно з повідомленням прикордонної поліції, українські прикордонники сповістили молдовських колег про вторгнення дронів.
Як запобіжний захід, повітряний простір Республіки Молдова був тимчасово закритий, а потім знову відкритий, за винятком північного регіону.
Зона, через яку могли пролітати дрони, перевіряється, і наразі не виявлено об'єктів, які становлять ризик для громадян.
Влада Молдови запевняє, що продовжує стежити за ситуацією і рекомендує дотримуватися офіційних вказівок щодо безпеки в регіоні.
Нагадаємо, 25 листопада Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору.
У Молдові згодом уточнили, що зафіксували проліт шести БпЛА, один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.