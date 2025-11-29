У Молдові вночі тимчасово закривали повітряний простір через дані про дрони

У Молдові в ніч на суботу, 29 листопада, два дрони вторглись у повітряний простір країни в районі Воронково.

Про це повідомляє телеканал TV8, інформує "Європейська правда".

Згідно з повідомленням прикордонної поліції, українські прикордонники сповістили молдовських колег про вторгнення дронів.

Як запобіжний захід, повітряний простір Республіки Молдова був тимчасово закритий, а потім знову відкритий, за винятком північного регіону.

Зона, через яку могли пролітати дрони, перевіряється, і наразі не виявлено об'єктів, які становлять ризик для громадян.

Влада Молдови запевняє, що продовжує стежити за ситуацією і рекомендує дотримуватися офіційних вказівок щодо безпеки в регіоні.

Нагадаємо, 25 листопада Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору.

У Молдові згодом уточнили, що зафіксували проліт шести БпЛА, один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.