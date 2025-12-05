Армия Молдовы получила противодроновые пулеметы

Национальную армию Молдовы оснастили зенитными пулеметами, которые могут сбивать вражеские дроны, а также системами, способными глушить БпЛА.

Об этом сообщает телеканал TV8, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый 5 декабря опубликовал кадры с учений, в ходе которых использовалась новая техника.

По его словам, закупка военной техники была осуществлена за счет государственного бюджета.

На вопрос TV8 представители Министерства обороны уточнили, что это зенитные системы Viktor MR2, не предоставив дальнейших деталей.

Из открытых источников известно, что они производятся в Чехии и широко используются украинской армией. С их помощью можно уничтожать дроны типа Shahed, а также самолеты и вертолеты, летящие на низкой высоте.

Согласно техническим характеристикам, системы Viktor MR2 могут поражать цели на расстоянии до двух километров со скоростью до 600 выстрелов в минуту.

До этого Министерство обороны опубликовало и другие видеокадры с различных учений молдовских военных с использованием современной техники. Речь шла о самоходных минометах Scorpion американского производства, а также об артиллерийских системах ATMOS.

Сейчас национальная армия находится на этапе подписания контракта на закупку современной системы противовоздушной обороны. Она станет доступной только через два года.

Стоит отметить, что за последнее время в небо Молдовы по меньшей мере дважды залетали российские БпЛА, в одном случае, 25 ноября – сразу шесть. Один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.

Один из дронов выставили на лестнице МИД перед вызовом российского посла.

29 ноября через Молдову летели два БпЛА типа "Шахед".