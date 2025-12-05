У США бачать сигнали, що Туреччина відмовиться від російських С-400 заради F-35

Посол США в Туреччині Том Баррак вважає, що Туреччина наближається до зняття з озброєння російської системи протиракетної оборони С-400, що дозволить розблокувати їй продаж винищувачів F-35.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

На конференції в Абу-Дабі в п'ятницю Баррак висловив сподівання, що питання щодо закупівлі Туреччиною F-35 "будуть вирішені протягом найближчих чотирьох-шести місяців".

На запитання, чи наближається Туреччина до позбавлення від російської системи С-400, він відповів "так".

Придбання Туреччиною ракет С-400 майже десять років тому призвело до її виключення з програми розробки F-35 і змусило США запровадити санкції проти деяких турецьких оборонних компаній. Це заважає їм купувати багато видів американського військового обладнання.

Хоча Туреччина не використовує систему С-400, вона все ще володіє ракетами, радарами та іншим обладнанням, що входить до її складу.

Президент США Дональд Трамп і його турецький візаві Реджеп Таїп Ердоган обговорили ситуацію з С-400 та F-35 під час зустрічі у Білому домі у вересні.

Посол США в Туреччині Том Баррак раніше казав, що до кінця 2025 року можливе вирішення тривалої суперечки щодо літаків F-35.