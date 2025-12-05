В США видят сигналы, что Турция откажется от российских С-400 ради F-35

Посол США в Турции Том Баррак считает, что Турция приближается к снятию с вооружения российской системы противоракетной обороны С-400, что позволит разблокировать ей продажу истребителей F-35.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

На конференции в Абу-Даби в пятницу Баррак выразил надежду, что вопросы о закупке Турцией F-35 "будут решены в течение ближайших четырех-шести месяцев".

На вопрос, приближается ли Турция к избавлению от российской системы С-400, он ответил "да".

Приобретение Турцией ракет С-400 почти десять лет назад привело к ее исключению из программы разработки F-35 и вынудило США ввести санкции против некоторых турецких оборонных компаний. Это мешает им покупать многие виды американского военного оборудования.

Хотя Турция не использует систему С-400, она все еще владеет ракетами, радарами и другим оборудованием, входящим в ее состав.

Президент США Дональд Трамп и его турецкий визави Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию с С-400 и F-35 во время встречи в Белом доме в сентябре.

Посол США в Турции Том Баррак ранее говорил, что до конца 2025 года возможно решение длительного спора по поводу самолетов F-35.