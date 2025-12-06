У США зростає підтримка української перемоги у війні проти Росії

Понад 60% американців підтримують надання Україні американської зброї у її боротьбі проти Росії.

Про це свідчить опитування Інституту Рейгана, передає "Європейська правда".

Щорічне восьме опитування Інституту Рональда Рейгана щодо питань національної оборони свідчить про те, що американці підтримують сильне лідерство США на світовій арені, військову міць та сильні партнерства для стримування зростання авторитарних загроз.

Дані цього року демонструють рекордно високу підтримку захисту України, зростаючу прихильність до НАТО та тверду двопартійну згоду щодо того, що США повинні утримувати найпотужнішу армію у світі.

Опитування свідчить, що 64% опитуваних відповіли, що США повинні бути більш залученими та брати на себе провідну роль у міжнародних справах, включаючи 79% республіканців MAGA та 57% демократів.

Також 62% опитуваних вважають, що Україна має перемогти, а 64% підтримують надання Україні американської зброї, що на 9 пунктів більше, ніж торік, з двопартійною підтримкою (59% республіканців, 75% демократів).

Як свідчить опитування, підтримка НАТО досягла рекордного максимуму в 68%, з сильною двопартійною підтримкою зобов'язань за 5 статтею.

87% респондентів вважають, що для США важливо мати найпотужнішу армію у світі, а 71% погоджуються, що мир більш імовірний, коли Америка є найсильнішою державою.

Опитування було проведено з 23 жовтня 2025 року по 3 листопада 2025 року двопартійною дослідницькою групою Beacon Research і Shaw & Company Research. Загальний розмір вибірки становив 2507 осіб.

Минулого року опитування Інституту Рейгана свідчило про те, що війна РФ проти України, зокрема міркування щодо її потенційного результату, розділила американську громадську думку.

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та спецпосланник президента США Стівен Віткофф провели зустріч, яка була зосереджена на просуванні "реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні".

Попередня така зустріч США та України пройшла 4 грудня у Флориді. Українську делегацію запросили на цю зустріч після американсько-російських переговорів у Москві 2 грудня, з метою надати детальну інформацію про неї.

