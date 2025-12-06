Умєров і Віткофф розповіли про перебіг переговорів щодо "мирного плану"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та спецпосланник президента США Стівен Віткофф повідомили про перебіг переговорів щодо "мирного плану" української та американської сторін та зазначили, що зустрічі продовжаться в суботу, 6 грудня.

Про це вони повідомили у соцмережах, пише "Європейська правда".

Умєров зазначив, що протягом двох днів Віткофф та зять американського президента Дональда Трампа – Джаред Кушнер – провели зустріч із ним та начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим.

Зустріч була зосереджена на просуванні "реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні".

Під час неї Умєров підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни.

Американська та українська сторони узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру.

Також обидві сторони підкреслили, що справжній прогрес у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру – "зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств".

Окремо вони розглянули "Програму майбутнього розвитку", яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи США та України та довгострокові проєкти відновлення.

Сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни.

Відтак у суботу, 6 грудня, сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори.

Текст, який опублікував у своїй соцмережі Х Віткофф – ідентичний тексту, який опублікував Умєров.

Зазначимо, попередня така зустріч США та України пройшла 4 грудня у Флориді. Українську делегацію запросили на цю зустріч після американсько-російських переговорів у Москві 2 грудня, з метою надати детальну інформацію про неї.

Перед тим з’являлась інформація, що президент Володимир Зеленський міг зустрітись з Віткоффом і Кушнером у Європі, однак ці плани не реалізували.

Читайте також статтю "ЄП" з Брюсселя: НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.