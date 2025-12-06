В США растет поддержка украинской победы в войне против России

Более 60% американцев поддерживают предоставление Украине американского оружия в ее борьбе против России.

Об этом свидетельствует опрос Института Рейгана, передает "Европейская правда".

Ежегодный восьмой опрос Института Рональда Рейгана по вопросам национальной обороны свидетельствует о том, что американцы поддерживают сильное лидерство США на мировой арене, военную мощь и сильные партнерства для сдерживания роста авторитарных угроз.

Данные этого года демонстрируют рекордно высокую поддержку защиты Украины, растущую приверженность НАТО и твердое двухпартийное согласие о том, что США должны удерживать самую мощную армию в мире.

Опрос показывает, что 64% респондентов ответили, что США должны быть более вовлеченными и брать на себя ведущую роль в международных делах, включая 79% республиканцев MAGA и 57% демократов.

Также 62% опрошенных считают, что Украина должна победить, а 64% поддерживают предоставление Украине американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году, с двухпартийной поддержкой (59% республиканцев, 75% демократов).

Как показывает опрос, поддержка НАТО достигла рекордного максимума в 68%, с сильной двухпартийной поддержкой обязательств по 5 статье.

87% респондентов считают, что для США важно иметь самую мощную армию в мире, а 71% согласны, что мир более вероятен, когда Америка является сильнейшим государством.

Опрос был проведен с 23 октября 2025 года по 3 ноября 2025 года двухпартийной исследовательской группой Beacon Research и Shaw & Company Research. Общий размер выборки составил 2507 человек.

В прошлом году опрос Института Рейгана показал, что война РФ против Украины, в частности размышления о ее потенциальном исходе, разделила американское общественное мнение.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стивен Виткофф провели встречу, которая была сосредоточена на продвижении "реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира в Украине".

Предыдущая такая встреча США и Украины прошла 4 декабря во Флориде. Украинскую делегацию пригласили на эту встречу после американо-российских переговоров в Москве 2 декабря, с целью предоставить подробную информацию о ней.

