ЗМІ: у Флориді закінчилась нова зустріч з перемовниками Трампа щодо "мирного плану"

У Флориді закінчилась зустріч української переговорної делегації щодо "мирного плану" США та перемовників команди Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це Суспільному повідомили джерела в українській делегації.

Новина про завершення зустрічі у Маямі вийшла близько 5 ранку (пізно увечері за американським часом).

З українського боку у перемовинах брав участь голова делегації, секретар РНБО Рустем Умеров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Нагадаємо, українську делегацію запросили на нову зустріч до Флориди після американсько-російських переговорів у Москві 2 грудня, з метою надати детальну інформацію про неї.

Перед тим з’являлась інформація, що президент Володимир Зеленський міг зустрітись з Віткоффом і Кушнером у Європі, однак ці плани не реалізували.

За даними німецького Spiegel, лідери Франції та Німеччини у телефонній розмові, що відбулася на початку цього тижня за участю ключових європейських країн та України, висловлювали прямі побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах, які ведуть з Кремлем стосовно потенційної мирної угоди. Після публікації у Макрона заперечили, що він висловлювався у таких формулюваннях.

