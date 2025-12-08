Сійярто: Угорщина та Словаччина оскаржать постанову ЄС про заборону імпорту нафти й газу з РФ

Угорщина та, можливо, Словаччина оскаржуватимуть в Суді ЄС план Європейського Союзу щодо заборони імпорту російського газу й нафти.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у соцмережі X в неділю, 7 грудня, пише "Європейська правда".

Сійярто заявив, що щойно план RePowerEU буде прийнято – Угорщина "разом зі Словаччиною" подасть до Суду ЄС "клопотання про анулювання та проситимемо про призупинення дії постанови на час судового розгляду".

"Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російської нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини і призведе до різкого зростання цін", – зазначив глава МЗС Угорщини.

Також Сійярто звинуватив ЄС в "масштабному юридичному шахрайстві", оскільки, на його думку, RePowerEU "є санкційним заходом, який потребуватиме одноголосного схвалення".

"Він також суперечить договорам ЄС, в яких зазначено, що енергетична політика є національною компетенцією, і суперечить навіть оцінці Європейської комісії", – додав глава угорського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 3 грудня головування Ради ЄС та перемовники Європарламенту досягли попередньої згоди щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно заявив про наміри судитися з ЄС через плани поступового припинення імпорту російського газу.

Читайте також: Боротьба за заборону російського газу: чи вдасться уникнути послаблень у санкціях ЄС.