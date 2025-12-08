Сийярто: Венгрия и Словакия обжалуют постановление ЕС о запрете импорта нефти и газа из РФ

Венгрия и, возможно, Словакия будут оспаривать в Суде ЕС план Европейского Союза по запрету импорта российского газа и нефти.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X в воскресенье, 7 декабря, пишет "Европейская правда".

Сийярто заявил, что как только план RePowerEU будет принят, Венгрия "вместе со Словакией" подаст в Суд ЕС "ходатайство об аннулировании и будет просить о приостановлении действия постановления на время судебного разбирательства".

"Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа сделает невозможным безопасное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен", – отметил глава МИД Венгрии.

Также Сийярто обвинил ЕС в "масштабном юридическом мошенничестве", поскольку, по его мнению, RePowerEU "является санкционной мерой, которая потребует единогласного одобрения".

"Он также противоречит договорам ЕС, в которых указано, что энергетическая политика является национальной компетенцией, и противоречит даже оценке Европейской комиссии", – добавил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 3 декабря председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного соглашения о постепенном отказе от импорта российского газа до конца 2027 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил о намерении судиться с ЕС из-за планов постепенного прекращения импорта российского газа.

