У Грузії хочуть заборонити стихійні протести біля державних установ

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" підготувала законопроєкт, який передбачає заборону мітингів біля державних установ без попереднього погодження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Підготовлені "Грузинською мрією" поправки до закону "Про збори та маніфестації" і Кодекс про адміністративні правопорушення передбачають, що протестувальники будуть зобов'язані повідомити державні відомства про зібрання, якщо мітинг планується "в місці пересування людей".

На практиці це фактично заборонить пікети біля будівель Міністерства охорони здоровʼя Грузії, судів та інших державних установ у робочий час.

Крім того, нові правила дозволять грузинській поліції вимагати перенесення акції на інше місце або час, а також зміни "способу проведення" заходу. Наразі невідомо, які санкції загрожують за порушення нових норм.

Це вже не перше посилення правил проведення мітингів у Грузії за останній рік. Наприкінці 2024 року, під час масштабних протестів у Тбілісі через замороження переговорів про вступ Грузії до ЄС, демонстрантам заборонили приносити лазери, закривати обличчя масками, використовувати піротехніку і перекривати дороги, якщо акція нечисленна.

З жовтня 2025 року за порушення на мітингах стали застосовувати арешти до 60 днів, а за повторні інциденти – кримінальне переслідування з потенційними термінами до двох років, включно з неповнолітніми.