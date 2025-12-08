В Грузии хотят запретить стихийные протесты возле государственных учреждений
Партия власти Грузии "Грузинская мечта" подготовила законопроект, который предусматривает запрет митингов возле государственных учреждений без предварительного согласования.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".
Подготовленные "Грузинской мечтой" поправки к закону "О собраниях и манифестациях" и Кодексу об административных правонарушениях предусматривают, что протестующие будут обязаны уведомлять государственные ведомства о собрании, если митинг планируется "в месте передвижения людей".
На практике это фактически запретит пикеты у зданий Министерства здравоохранения Грузии, судов и других государственных учреждений в рабочее время.
Кроме того, новые правила позволят грузинской полиции требовать переноса акции на другое место или время, а также изменения "способа проведения" мероприятия. Пока неизвестно, какие санкции грозят за нарушение новых норм.
Это уже не первое ужесточение правил проведения митингов в Грузии за последний год. В конце 2024 года, во время масштабных протестов в Тбилиси из-за замораживания переговоров о вступлении Грузии в ЕС, демонстрантам запретили приносить лазеры, закрывать лица масками, использовать пиротехнику и перекрывать дороги, если акция малочисленна.
С октября 2025 года за нарушения на митингах стали применять аресты до 60 дней, а за повторные инциденты – уголовное преследование с потенциальными сроками до двух лет, включая несовершеннолетних.