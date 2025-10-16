"Грузинська мрія" ще більше обмежила право громадян на протест

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" у четвер за прискореною процедурою схвалила поправки до законодавства, які посилюють відповідальність за порушення на акціях протесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Зміни до законодавства, анонсовані кілька днів тому, передбачають, що поява на мітингу в масці або перекриття дороги карається адміністративним арештом на 15 днів (для організаторів термін збільшується до 20 днів).

Якщо поліція вимагатиме припинити мітинг, непокору каратимуть арештом до 60 днів, аналогічний термін – за носіння на мітингу вогнепальної зброї або піротехніки.

Поправки до Кримінального кодексу Грузії також передбачають позбавлення волі до одного року за повторне порушення правил участі в акціях і до двох років – за наступні.

Автори ініціативи з "Грузинської мрії" стверджують, що закон спрямований проти протестувальників, які регулярно перекривають проспект Руставелі. Зараз їм за це загрожує тільки штраф.

Близько 30 грузинських неурядових організацій раніше засудили поправки, назвавши їх фактичною забороною на мирні протести.

У Грузії вже 320 днів тривають проєвропейські протести з вимогами провести нові парламентські вибори і звільнити затриманих учасників акцій, які викликала заява грузинської влади про призупинення руху до ЄС.

На акції протесту 4 жовтня в Тбілісі, у день муніципальних виборів, демонстранти, які вийшли на протест проти дій влади, спробували штурмувати президентський палац, сталися сутички.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе після цього заявив, що робитиме все для нейтралізації найбільшої опозиційної партії країни.