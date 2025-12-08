У Швеції виправдали кліматичних активістів, які замазали фарбою картину Моне

Суд у Стокгольмі в понеділок виправдав шістьох кліматичних активістів, які у 2023 році взяли участь в акції протесту, під час якої вони обмазали червоною фарбою захисне скло картини Моне.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Інцидент стався 14 червня 2023 року, коли дві жінки занурили руки у фарбу і притулили їх до картини "Сад художника в Живерні", написаної французьким імпресіоністом Клодом Моне в 1900 році і виставленої в Національному музеї Стокгольма.

Жінки були представницями організації Aterstall Vatmarker ("Відновлення водно-болотних угідь") і вигукували "Ситуація (з кліматом. – Ред.) є гострою" та "Наше здоров’я під загрозою".

Музей Орсе в Парижі, якому належить ця робота, наступного дня заявив, що картина не була пошкоджена. Однак двох жінок і ще чотирьох людей було звинувачено у вандалізмі.

Активістки на суді визнали свою участь в акції, але заперечили будь-який намір пошкодити картину Моне, посилаючись на те, що навмисно вибрали картину з захисним склом і використовували фарбу, яку легко видалити.

У своєму рішенні суд Стокгольма визнав, що, судячи з усього, активістки не мали наміру завдати картині тривалого пошкодження, хоча частина фарби потрапила на раму.

Таким чином, з них зняли звинувачення, дозволивши не виплачувати компенсацію за збитки.

По всій Європі активісти – насамперед кліматичні – влаштовують акції з творами мистецтва, намагаючись привернути увагу до своїх гасел та дій.

Чотирьох учасників протестної групи Take Back Power у суботу арештували після інциденту в лондонському музеї Тауер, де у бік вітрини з королівськими коштовностями кинули їжу.

У 2022 році британська поліція висунула звинувачення у кримінальному злочині двом жінкам після того, як вони облили супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" у лондонській Національній галереї.