У Британії арештували людей, які жбурнули їжу в королівські коштовності
Новини — Субота, 6 грудня 2025, 15:35 —
Чотирьох учасників протестної групи Take Back Power у суботу арештували після інциденту в лондонському музеї Тауер, де у бік вітрини з королівськими коштовностями кинули їжу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
На відео, опублікованому Take Back Power (з англійської – "Повернути владу") у соціальних мережах, видно, як один з протестувальників дістає лоток з яблучним пирогом і кидає його у вітрину, що захищає корону Британської імперії.
Потім інший протестувальник вилив на вітрину яскраво-жовтий крем.
‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS– Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025
Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.
We need a House of the People to tax the rich.
Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd
Учасники акції кричали "Демократія зруйнована" і "Ми прийшли сюди, до коштовностей нації, щоб повернути владу".
Поліція Лондона повідомила, що у межах розслідування інциденту четверо людей були заарештовані за підозрою у завданні кримінальної шкоди.
Крім того, Кімната лондонського Тауера, де зберігаються коштовності, була закрита для відвідувачів на час розслідування.
Група Take Back Power називає себе новою ненасильницькою групою громадянського опору і вимагає створити громадянську асамблею, яка б стягувала податки із супербагатих.
Нагадаємо, у 2023 році 23-річного студента Патрика Теллвела з англійського міста Йорк, який кинув кілька яєць у британського короля Чарльза ІІІ, визнали винним у "загрозливій поведінці".
У 2022 році британська поліція висунула звинувачення у кримінальному злочині двом жінкам після того, як вони облили супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" у лондонській Національній галереї.