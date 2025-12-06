У Британії арештували людей, які жбурнули їжу в королівські коштовності

Чотирьох учасників протестної групи Take Back Power у суботу арештували після інциденту в лондонському музеї Тауер, де у бік вітрини з королівськими коштовностями кинули їжу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

На відео, опублікованому Take Back Power (з англійської – "Повернути владу") у соціальних мережах, видно, як один з протестувальників дістає лоток з яблучним пирогом і кидає його у вітрину, що захищає корону Британської імперії.

Потім інший протестувальник вилив на вітрину яскраво-жовтий крем.

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS



Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.



We need a House of the People to tax the rich.



Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd – Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025

Учасники акції кричали "Демократія зруйнована" і "Ми прийшли сюди, до коштовностей нації, щоб повернути владу".

Поліція Лондона повідомила, що у межах розслідування інциденту четверо людей були заарештовані за підозрою у завданні кримінальної шкоди.

Крім того, Кімната лондонського Тауера, де зберігаються коштовності, була закрита для відвідувачів на час розслідування.

Група Take Back Power називає себе новою ненасильницькою групою громадянського опору і вимагає створити громадянську асамблею, яка б стягувала податки із супербагатих.

Нагадаємо, у 2023 році 23-річного студента Патрика Теллвела з англійського міста Йорк, який кинув кілька яєць у британського короля Чарльза ІІІ, визнали винним у "загрозливій поведінці".

У 2022 році британська поліція висунула звинувачення у кримінальному злочині двом жінкам після того, як вони облили супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" у лондонській Національній галереї.