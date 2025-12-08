В Швеции оправдали климатических активистов, которые замазали краской картину Моне

Суд в Стокгольме в понедельник оправдал шестерых климатических активистов, которые в 2023 году приняли участие в акции протеста, во время которой они обмазали красной краской защитное стекло картины Моне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Инцидент произошел 14 июня 2023 года, когда две женщины окунули руки в краску и прижали их к картине "Сад художника в Живерни", написанной французским импрессионистом Клодом Моне в 1900 году и выставленной в Национальном музее Стокгольма.

Женщины были представительницами организации Aterstall Vatmarker ("Восстановление водно-болотных угодий") и выкрикивали "Ситуация (с климатом. – Ред.) является острой" и "Наше здоровье под угрозой".

Музей Орсе в Париже, которому принадлежит эта работа, на следующий день заявил, что картина не была повреждена. Однако две женщины и еще четыре человека были обвинены в вандализме.

Активистки на суде признали свое участие в акции, но отрицали какое-либо намерение повредить картину Моне, ссылаясь на то, что намеренно выбрали картину с защитным стеклом и использовали краску, которую легко удалить.

В своем решении суд Стокгольма признал, что, судя по всему, активистки не имели намерения нанести картине длительное повреждение, хотя часть краски попала на раму.

Таким образом, с них сняли обвинения, позволив не выплачивать компенсацию за ущерб.

По всей Европе активисты – прежде всего климатические – устраивают акции с произведениями искусства, пытаясь привлечь внимание к своим лозунгам и действиям.

Четырех участников протестной группы Take Back Power в субботу арестовали после инцидента в лондонском музее Тауэр, где в сторону витрины с королевскими драгоценностями бросили еду.

В 2022 году британская полиция выдвинула обвинение в уголовном преступлении двум женщинам после того, как они облили супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее.