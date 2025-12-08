США вирішили не виходити з оборонного проєкту з Австралією і Британією

Державний секретар США Марко Рубіо у понеділок сказав, що адміністрація Дональда Трампа після перегляду схвалила участь в угоді AUKUS про оборонну співпрацю з Австралією та Великою Британією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Під час зустрічі з очільником Пентагону Пітом Гегсетом та їхніми австралійськими колегами Рубіо сказав, що, "за вказівкою президента (США. – Ред.), AUKUS рухається повним ходом".

У червні стало відомо, що Пентагон почав перегляд ролі США у багатомільярдному проєкті AUKUS з Британією та Австралією, що передбачає спільну розробку гіперзвукової зброї та ядерних субмарин і був задуманий для створення противаги Китаю у Тихоокеанському регіоні.

Адміністрація Байдена підписала угоду у 2021 році.

У 2023 році США, Австралія та Велика Британія оприлюднили деталі плану щодо постачання Австралії атомних підводних човнів з початку 2030-х років для протидії амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Представник Пентагону говорив, що адміністрація переглядає угоду AUKUS, щоб переконатися, що вона "відповідає програмі президента "Америка насамперед".