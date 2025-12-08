США решили не выходить из оборонного проекта с Австралией и Великобританией

Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник заявил, что администрация Дональда Трампа после пересмотра одобрила участие в соглашении AUKUS об оборонном сотрудничестве с Австралией и Великобританией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Во время встречи с главой Пентагона Питом Хэгсеттом и их австралийскими коллегами Рубио сказал, что "по указанию президента (США. – Ред.), AUKUS движется полным ходом".

В июне стало известно, что Пентагон начал пересмотр роли США в многомиллиардном проекте AUKUS с Великобританией и Австралией, который предусматривает совместную разработку гиперзвукового оружия и ядерных подводных лодок и был задуман для создания противовеса Китаю в Тихоокеанском регионе.

Администрация Байдена подписала соглашение в 2021 году.

В 2023 году США, Австралия и Великобритания обнародовали детали плана по поставке Австралии атомных подводных лодок с начала 2030-х годов для противодействия амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Представитель Пентагона говорил, что администрация пересматривает соглашение AUKUS, чтобы убедиться, что оно "соответствует программе президента "Америка прежде всего".