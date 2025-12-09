Трамп назвав "огидною" репортерку телеканалу ABC

Президент США Дональд Трамп образив репортерку телеканалу ABC Рейчел Скотт, яка поставила йому питання щодо суперечливих військових ударів по ймовірних суднах наркоторговців.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Репортерка запитала Трампа, чи буде він давати вказівку міністру оборони Піту Гегсету оприлюднити відео другого удару, завданого по залишках судна 2 вересня, після того як минулого тижня він заявив, що "без проблем" оприлюднить ці кадри.

"Я цього не говорив. Це ви сказали, я цього не говорив", – відповів Трамп.

Після того як Скотт продовжила наполягати на цьому питанні, президент назвав її "найогиднішою репортеркою з усіх".

"Дозвольте мені сказати вам, що ви огидна – жахлива, насправді жахлива репортерка. І з вами завжди одне й те саме. Я сказав вам, що все, що хоче зробити Піт Гегсет, мене влаштовує", – сказав Трамп.

Нещодавно Трамп в ході спілкування із журналістами назвав одну з репортерок "тупою" після запитання про перевірки афганців за часів адміністрації Джо Байдена.

Крім того, американський президент накинувся з критикою на видання The New York Times, яке 25 листопада опублікувало матеріал про старіння глави Білого дому і стан його здоров'я.