Трамп назвав журналістку "тупою" за запитання про перевірки афганців за часів Байдена

Президент США Дональд Трамп в ході спілкування із журналістами назвав одну з репортерок "тупою" після запитання про перевірки афганців за часів адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Журналістка спитала, чому Трамп звинувачує свого попередника Джо Байдена, коли деякі члени його власної адміністрації заявляли, що афганці у США пройшли ретельну перевірку.

"Ви тупа? Ви тупа людина? Тому що вони їх впустили", – сказав Трамп, перебивши репортерку.

Він також показав фотографію американського військового літака, заповненого людьми, які втікали з Афганістану після відновлення влади талібів.

За словами американського президента, ці афганці приїхали "разом з тисячами інших людей, які не повинні бути тут, а ти просто ставиш питання, бо ти тупа людина".

27 листопада стало відомо, що біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення, одна з яких згодом померла.

Підозрюваним у стрілянині американські правоохоронці називають 29-річного уродженця Афганістану Рахмануллу Лаканвала.

Родич підозрюваного розповів, що той прибув до США у вересні 2021 року після 10 років служби в афганській армії, де працював разом з американськими спецпризначенцями.

Після стрілянини Служба громадянства й імміграції (USCIS) США на невизначений термін призупинила обробку всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану.

А Трамп заявив, що хоче "назавжди" зупинити міграцію з "усіх країн третього світу".