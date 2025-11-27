Трамп накинувся на видання NYT за публікацію про його старіння

Президент США Дональд Трамп накинувся з критикою на видання The New York Times, яке 25 листопада опублікувало матеріал про старіння глави Білого дому і стан його здоров'я.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент назвав видання "ворогом народу", а журналістку Кеті Роджерс, яка брала участь у підготовці матеріалу, – "третьосортним репортером".

"Я ніколи в житті не працював так наполегливо. Але, незважаючи на все це, радикальні ліві божевільні з New York Times, яка скоро закриється, написали про мене статтю, в якій стверджують, що я, можливо, втрачаю енергію, незважаючи на факти, які показують прямо протилежне. Вони знають, що це неправда, як і майже все, що вони пишуть про мене, включаючи результати виборів, навмисно негативне", – обурився Трамп.

Трамп зазначив, що у нього ідеальні фізичні та когнітивні обстеження, а тому у нього не скоро "закінчиться енергія".

У вказаному матеріалі NYT писала, що Трамп стикається з ознаками старіння на посаді президента – у нього скорочується робочий графік, він зменшує кількість публічних виступів, які припадають на період з полудня до п'ятої вечора. Також у публікації йшлося про тривожні ознаки щодо стану здоров’я американського президента.

Зазначимо, у вересні Трамп спростував чутки в соціальних мережах про своє здоров'я, включаючи неправдиві повідомлення про його смерть.

Трамп проходив комплексний медичний огляд у квітні, після чого його лікар написав довідку, в якій зазначив, що президент США має "відмінне здоров'я".

Водночас у липні повідомляли, що медичне обстеження виявило в Трампа хронічну венозну недостатність.