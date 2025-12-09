Трамп відповів на заяву свого сина про можливість дистанціюватися від війни в Україні

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву свого сина Дональда Трампа-молодшого про можливість дистанціюватися від російсько-української війни, не побачивши успіху своїх спроб зупинити її.

Про це американський президент заявив в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Коли його спитали, чи може він дистанціюватися від України, Трамп відповів, що це "не зовсім так".

"Знаєте, вони мають грати за правилами. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди, знаєте, це нелегко з Росією, бо Росія має перевагу. І вони завжди її мали. Вони набагато більші. Вони набагато сильніші в цьому сенсі. Я дуже ціную народ України і військо України за їхню, знаєте, хоробрість і за боротьбу і все таке. Але знаєте, в якийсь момент розмір переможе, як правило", – сказав він.

На запитання про те, чи, на його думку, президент США може дистанціюватися від війни в Україні, Дональд Трамп-молодший відповів ствердно, та додав, що його батько відомий непередбачуваністю.

"Думаю, він може це зробити. Але що є позитивною рисою у моєму батьку, і унікальною також – ви ніколи не знаєте, що він зробить. Він непередбачуваний", – сказав Дональд Трамп-молодший.

За даними Bloomberg, європейські лідери ще зберігають надію, що Трамп повернеться до свого висновку про те, що провина за триваючу війну в Україні – саме на Росії, проте морально готуються і до "найгіршого" сценарію, за якого США дистанціюються і покинуть Україну без жодної допомоги.