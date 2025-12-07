ЗМІ: євролідери допускають і кращі, і гірші сценарії подальших дій Трампа у питанні війни в Україні

Європейські лідери ще зберігають надію, що Трамп повернеться до свого висновку про те, що провина за триваючу війну в Україні – саме на Росії, проте морально готуються і до "найгіршого" сценарію, за якого США "пробачать" РФ і покинуть Україну без жодної допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Bloomberg, що грунтується на спілкуванні з джерелами.

У Європі та, зокрема, у Британії все ще зберігають надію, що з триваючим "буксуванням" перемовин Трамп повернеться до своєї "жовтневої" позиції (коли вперше вдарив санкціями про Росії), вважатиме Путіна основною перешкодою для припинення російсько-української війни, та, відповідно, почне посилювати тиск на російську економіку.

Водночас європейські лідери побоюються, що розчарований очільник Білого дому "умиє руки" і дистанціюється, якщо в осяжній перспективі не побачить "угоди".

За словами неназваного посадовця із Західної Європи, побутують різні точки зору, як це може проявитися.

За потенційного найгіршого сценарію Трамп припинить тиск на Росію, заблокує можливість для України отримувати американську зброю і припинить обмін розвідданими – внаслідок чого увесь тягар підтримки ляже на Європу.

Дещо кращим поганим сценарієм було би, якщо Трамп дистанціюється і скаже, що це тепер "війна Європи", але при цьому залишить механізм продажу зброї Україні через ініціативу НАТО та обмін розвідданими, кажуть джерела.

Нагадаємо, у суботу президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову зі президентом України Володимиром Зеленським, в ході якої, зокрема, поінформував його про результати міжнародних переговорів щодо України.

Американський портал Axios неофіційно дізнався подробиці розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером, що також відбулася у суботу.

Спецпосланець президента США Кіт Келлог, який незабаром піде у відставку, вважає, що угода про припинення війни в Україні "дуже близька".