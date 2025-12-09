Трамп ответил на заявление своего сына о возможности дистанцироваться от войны в Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление своего сына Дональда Трампа-младшего о возможности дистанцироваться от российско-украинской войны, не увидев успеха своих попыток остановить ее.

Об этом американский президент заявил в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Когда его спросили, может ли он дистанцироваться от Украины, Трамп ответил, что это "не совсем так".

"Знаете, они должны играть по правилам. Если они не читают соглашения, потенциальные соглашения, знаете, это нелегко с Россией, потому что Россия имеет преимущество. И они всегда его имели. Они намного больше. Они намного сильнее в этом смысле. Я очень ценю народ Украины и военных Украины за их, знаете, храбрость и за борьбу и все такое. Но знаете, в какой-то момент размер победит, как правило", – сказал он.

На вопрос о том, может ли, по его мнению, президент США дистанцироваться от войны в Украине, Дональд Трамп-младший ответил утвердительно и добавил, что его отец известен своей непредсказуемостью.

"Думаю, он может это сделать. Но что является положительной чертой в моем отце, и уникальной также – вы никогда не знаете, что он сделает. Он непредсказуем", – сказал Дональд Трамп-младший.

По данным Bloomberg, европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп вернется к своему выводу о том, что вина за продолжающуюся войну в Украине лежит именно на России, однако морально готовятся и к "худшему" сценарию, при котором США дистанцируются и бросят Украину без какой-либо помощи.