Cин Трампа припускає, що той може дистанціюватися від війни РФ та України

Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, припускає, що той може дистанціюватися від російсько-української війни, не побачивши успіху своїх спроб зупинити її.

Про це він сказав у коментарі SkyNews, пише "Європейська правда".

На пряме запитання про те, чи, на його думку, президент США може дистанціюватися від війни в Україні, Дональд Трамп-молодший відповів ствердно, та додав, що його батько відомий непередбачуваністю.

"Думаю, він може це зробити. Але що є позитивною рисою у моєму батьку, і унікальною також – ви ніколи не знаєте, що він зробить. Він непередбачуваний", – сказав Дональд Трамп-молодший.

За даними Politico, європейські лідери ще зберігають надію, що Трамп повернеться до свого висновку про те, що провина за триваючу війну в Україні – саме на Росії, проте морально готуються і до "найгіршого" сценарію, за якого США дистанціюються і покинуть Україну без жодної допомоги.

Єврокомісар Андрюс Кубілюс вважає, що Європі варто готувати свої пропозиції щодо завершення війни, а не "очікувати чергового мирного плану" з Вашингтона.

Американський портал Axios неофіційно дізнався подробиці розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером, що відбулася у суботу.

