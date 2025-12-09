Молдова отримала від НАТО партію обладнання

Армія Молдови отримала від НАТО партію техніки і засобів індивідуального захисту.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі Міноборони Молдови.

Північноатлантичний альянс передав для армії Молдови нову техніку та засоби індивідуального захисту у межах Ініціативи з нарощування потенціалу у сфері оборони й безпеки (DCBI).

До партії увійшли шоломи, захисні костюми, медичні манекени, "обчислювальна техніка", авто та меблі.

Раніше у ЄС оголосили, що інвестують 20 млн євро у зміцнення протиповітряної оборони Молдови, яка регулярно потерпає від порушень повітряного простору російськими БпЛА під час атак проти України.

У 2023 році Молдова за угодою з Німеччиною отримала 19 бронетранспортерів Piranha.

Нагадаємо, Молдова згідно з конституцією є нейтральною країною; через особливості процедур змінити цей статус практично неможливо, навіть якби у суспільстві зросла підтримка вступу в НАТО (детально про це – в архівній статті Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я).