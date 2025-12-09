Молдова получила от НАТО партию оборудования

Армия Молдовы получила от НАТО партию техники и средств индивидуальной защиты.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе Минобороны Молдовы.

Североатлантический альянс передал армии Молдовы новую технику и средства индивидуальной защиты в рамках Инициативы по наращиванию потенциала в сфере обороны и безопасности (DCBI).

В партию вошли шлемы, защитные костюмы, медицинские манекены, "вычислительная техника", автомобили и мебель.

Ранее в ЕС объявили, что инвестируют 20 млн евро в укрепление противовоздушной обороны Молдовы, которая регулярно страдает от нарушений воздушного пространства российскими БПЛА во время атак против Украины.

В 2023 году Молдова по соглашению с Германией получила 19 бронетранспортеров Piranha.

Напомним, Молдова согласно конституции является нейтральной страной; из-за особенностей процедур изменить этот статус практически невозможно, даже если бы в обществе выросла поддержка вступления в НАТО (подробно об этом – в архивной статье Почему Молдова не хочет вступать в НАТО и как планирует преодолеть Приднестровье)