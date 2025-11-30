Російські дрони над Молдовою: ЄС цьогоріч інвестує 20 млн євро в ППО країни

Європейський Союз у цьому році інвестує 20 млн євро у зміцнення протиповітряної оборони Молдови, яка потерпає від порушень повітряного простору російськими дронами.

Про це у суботу повідомила у соцмережі Х глава дипломатії ЄС Кая Каллас, пише "Європейська правда".

Каллас назвала порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками неприйнятними. Вона додала, що дрони становлять загрозу для цивільного повітряного руху.

"Цього року ЄС інвестує 20 мільйонів євро в систему протиповітряної оборони Молдови, щоб допомогти зміцнити безпеку країни", – написала Каллас.

Очільниця європейської дипломатії підкреслила, що небо Молдови не може стати жертвою війни Росії.

У ніч проти 29 листопада через повітряний простір Молдови пролетіли два російських безпілотники з тих, якими атакували Україну.

Через закриття аеропорту столиці Молдови, що тривало більше години, порушилися плани трьох авіарейсів.

Президентка Молдови Мая Санду засудила нічну атаку Росії проти України. Вона зауважила, що це явно не вказує на готовність Кремля до припинення війни.