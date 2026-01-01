У Німеччині двоє осіб загинули від саморобних феєрверків

У німецькому місті Білефельд перед новим роком двоє 18-річних юнаків загинули після того, як на них впали саморобні феєрверки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як зазначили в поліції, інциденти трапились у різних частинах міста.

Обидва підлітки отримали смертельні травми обличчя після того, як самі запалили саморобні феєрверки, розповіли правоохоронці.

У поліції додали, що, хоча розслідування триває, в обох випадках немає первинних ознак злочину або участі третіх осіб.

Нагадаємо, у Нідерландах цьогоріч вилучили з продажу близько 25% легальних феєрверків, які визнали невідповідними стандартам безпеки.

Також Амстердамі викрили склад із 8500 кг незаконної піротехніки.