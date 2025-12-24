У Нідерландах вилучають з продажу близько 25% легальних феєрверків: виявились небезпечними

У Нідерландах після перевірок вилучають з продажу близько чверті феєрверків, які легально продавалися у магазинах.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Після перевірок профільний інспекторат ILT у Нідерландах розпорядився вилучити з продажу понад чверть піротехнічних засобів у зв’язку з їхньою небезпечністю. Таких виявили 25,8%.

Це дещо менша цифра, аніж у 2024 році, коли проблемною оголосили майже 41% піротехніки у продажу. Зазвичай цей показник коливався у межах 20%.

Проблеми, які виявила інспекція, найчастіше стосуються безпечної довжини запалів. Ще у частині випадків після підриву піротехніки на місці залишалась частина нерозірваної речовини, або ж йшлося про піротехніку, яка горить довше за "нормативні" дві хвилини.

У Нідерландах використання піротехніки жорстко регламентоване, існуючі заборони додатково посиляться з 2027 року. Цьогоріч феєрверки, які пройшли перевірки і визнані безпечними, можна буде придбати у магазинах протягом лише трьох передноворічних днів – з 29 по 31 грудня.

Нещодавно в Амстердамі викрили склад із 8500 кг незаконної піротехніки.

