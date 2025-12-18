В Амстердамі викрили склад із 8500 кг незаконної піротехніки

Правоохоронці в Амстердамі виявили 8500 кілограмів незаконних феєрверків на складі, де здійснювали слідчі дії в межах неповʼязаної справи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Поліцейські прибули на склад, щоб вилучити автомобіль у межах іншого розслідування, коли натрапили на феєрверки, складені на декількох піддонах.

Їх було конфісковано, а згодом знищено. Наразі у зв'язку з розслідуванням щодо феєрверків нікого не заарештовано.

"Незаконний продаж і зберігання заборонених феєрверків створюють потенційну загрозу для життя людей, оскільки існує висока ймовірність пожеж і вибухів, які можуть становити небезпеку для цілих районів. Тому поліція закликає мешканців повідомляти про будь-які підозри щодо незаконного зберігання феєрверків", – йдеться в заяві поліції.

В Амстердамі діє повна заборона на використання піротехніки, за винятком дитячих феєрверків. Місто очікує на введення загальнонаціональної заборони, яка має набути чинності в 2026 році. Натомість під час новорічних святкувань організовуються професійні феєрверки.

Верхня палата нідерландського парламенту у липні схвалила обмеження на використання феєрверків, проклавши шлях для втілення цього кроку.

Безвідповідальне поводження з піротехнікою спричиняє дискусії і в інших країнах ЄС. Так, у Бельгії після новорічних інцидентів закликали до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.