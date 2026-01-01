В Германии два человека погибли от самодельных фейерверков
В немецком городе Билефельд перед Новым годом два 18-летних юноши погибли после того, как на них упали самодельные фейерверки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Как отметили в полиции, инциденты произошли в разных частях города.
Оба подростка получили смертельные травмы лица после того, как сами зажгли самодельные фейерверки, рассказали правоохранители.
В полиции добавили, что, хотя расследование продолжается, в обоих случаях нет первичных признаков преступления или участия третьих лиц.
Напомним, в Нидерландах в этом году изъяли из продажи около 25% легальных фейерверков, которые признали несоответствующими стандартам безопасности.
Также в Амстердаме обнаружили склад с 8500 кг незаконной пиротехники.
