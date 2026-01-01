В Германии два человека погибли от самодельных фейерверков

В немецком городе Билефельд перед Новым годом два 18-летних юноши погибли после того, как на них упали самодельные фейерверки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как отметили в полиции, инциденты произошли в разных частях города.

Оба подростка получили смертельные травмы лица после того, как сами зажгли самодельные фейерверки, рассказали правоохранители.

В полиции добавили, что, хотя расследование продолжается, в обоих случаях нет первичных признаков преступления или участия третьих лиц.

Напомним, в Нидерландах в этом году изъяли из продажи около 25% легальных фейерверков, которые признали несоответствующими стандартам безопасности.

Также в Амстердаме обнаружили склад с 8500 кг незаконной пиротехники.