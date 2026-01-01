Президент Швейцарії відклав новорічне звернення через смертельну пожежу

Президент Швейцарії Гі Пармелін відклав новорічне звернення через смертельну пожежу під час новорічної вечірки в курортному містечку Кран-Монтана.

Про це пише Tages-Anzeiger, передає "Європейська правда".

Зазначимо, швейцарська поліція вважає, що близько 40 людей загинули в результаті пожежі під час новорічної вечірки.

Пармелін мав звернутися до нації із новорічним звернення в обід у четвер, 1 січня.

Він робить це з поваги до "страждань і горя сімей жертв" вибуху у барі.

У Швейцарії раніше заявляли, що серед жертв трагедії є туристи, не називаючи національностей. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що триває перевірка, чи постраждали італійці.

Генеральний прокурор кантону Вале Беатріс Піллуд заявила, що ще зарано робити висновки про причини пожежі. Однак, за її словами, вибуху, про який повідомляли раніше, не було. Також вважають, що причиною не є теракт.

Пожежа в барі Constellation сталася під час святкування Нового року приблизно о 1:30 за місцевим часом.