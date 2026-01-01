Італія повідомила про 40 загиблих у пожежі в Швейцарії, Рим активував кризові механізми

Швейцарська поліція вважає, що близько 40 людей загинули в результаті пожежі під час новорічної вечірки в курортному містечку Кран-Монтана.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві італійського Міністерства закордонних справ, оприлюдненій 1 січня.

У Швейцарії офіційно не називають кількість загиблих, кажучи про "десятки жертв". Однак у МЗС Італії заявили, що отримали від швейцарської поліції інформацію про 40 загиблих.

"Згідно з інформацією, наданою кантональною поліцією Вале, внаслідок пожежі, що не має ознак підпалу й сталася минулої ночі в барі Constellation у Кран-Монтані, загинули близько 40 людей, ще 100 осіб зазнали поранень", – йдеться у заяві МЗС Італії.

Інформацію про 40 загиблих з посиланням на джерела публікували швейцарські ЗМІ, але влада Швейцарії ці дані не підтвердила.

Жертв наразі неможливо ідентифікувати через тяжкі опіки, додали у МЗС Італії.

Посол Італії у Швейцарії та генеральна консулка Італії в Женеві прямують до Кран-Монтани.

Міністерство закордонних справ Італії активувало в Римі оперативний штаб за участю співробітників Кризового підрозділу та підрозділу із захисту італійців за кордоном.

У Швейцарії раніше заявляли, що серед жертв трагедії є туристи, не називаючи національностей. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що триває перевірка, чи постраждали італійці.

Генеральний прокурор кантону Вале Беатріс Піллуд заявила, що ще зарано робити висновки про причини пожежі. Однак, за її словами, вибуху, про який повідомляли раніше, не було. Також вважають, що причиною не є теракт.

Пожежа в барі Constellation сталася під час святкування Нового року приблизно о 1:30 за місцевим часом.