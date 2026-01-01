У Швейцарії стався вибух на гірськолижному курорті: є загиблі

У Швейцарії кілька людей загинули, ще низка отримала поранення в результаті вибуху в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані місцевої поліції, інформує "Європейська правда".

У заяві правоохоронців для британського мовника йдеться, що вибух стався о 01:30 за місцевим часом в барі Constellation.

Поліція повідомила, що була створена гаряча лінія для сімей постраждалих.

Відео в соціальних мережах, очевидно зняте з дороги біля бару, показує пожежу всередині будівлі.

Tragic explosion and massive fire at Le Constellation Bar in Switzerland's Crans-Montana ski resort during New Year's celebrations–several dead, many injured, cause unknown.

Місцеві ЗМІ припускають, що пожежа могла бути спричинена феєрверками під час концерту, але поліція заявляє, що причина наразі невідома.

На запитання BBC про кількість загиблих, речник поліції відповів: "Ми ще не можемо сказати. Кілька".

Кран-Монтана – це елітний гірськолижний курорт у швейцарському регіоні Вале. Він розташований в самому серці Швейцарських Альп, приблизно в двох годинах їзди від столиці Швейцарії Берна.

Нагадаємо, в Туреччині 11 осіб засудили до довічного ув'язнення за пожежу на гірськолижному курорті, внаслідок якої в січні загинули понад 70 людей.

Пожежа сталася 21 січня у 12-поверховому готелі Grand Kartal на курорті Карталкая в провінції Болу під час зимових шкільних канікул. Внаслідок трагедії загинули 78 людей, ще 133 зазнали поранень. Серед загиблих – десятки дітей, які відпочивали з родинами.