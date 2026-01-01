Президент Швейцарии отложил новогоднее обращение из-за смертельного пожара

Президент Швейцарии Ги Пармелин отложил новогоднее обращение из-за смертельного пожара во время новогодней вечеринки в курортном городке Кран-Монтана.

Об этом пишет Tages-Anzeiger, передает "Европейская правда".

Отметим, швейцарская полиция считает, что около 40 человек погибли в результате пожара во время новогодней вечеринки.

Пармелин должен был обратиться к нации с новогодним обращением в обед в четверг, 1 января.

Он делает это из уважения к "страданиям и горю семей жертв" взрыва в баре.

В Швейцарии ранее заявляли, что среди жертв трагедии есть туристы, не называя национальностей. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что продолжается проверка, пострадали ли итальянцы.

Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллуд заявила, что еще рано делать выводы о причинах пожара. Однако, по ее словам, взрыва, о котором сообщали ранее, не было. Также считают, что причиной не является теракт.

Пожар в баре Constellation произошел во время празднования Нового года примерно в 1:30 по местному времени.