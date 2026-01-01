У Німеччині поліція затримала сотні людей

У новорічну ніч у Німеччині сталися численні інциденти, пов’язані з використанням феєрверків і нападами на служби екстреної допомоги; є загиблі.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Щонайменше двоє людей загинули, десятки зазнали поранень, а в Берліні поліція тимчасово затримала близько 400 осіб.

У Білефельді загинули двоє 18-річних підлітків унаслідок нещасних випадків із саморобними феєрверками. За даними поліції, обидва інциденти сталися незалежно один від одного, ознак участі третіх осіб немає.

В інших регіонах також зафіксовані важкі травми: поблизу Ростока 14-річний хлопець втратив руку, а в Лейпцигу 16-річна дівчина зазнала серйозних ушкоджень під час використання забороненої піротехніки.

У Берліні, Лейпцигу та Гамбурзі повідомлялося про напади на поліцію та рятувальників. У Лейпцигу правоохоронців закидали пляшками та петардами, підпалювали сміттєві баки.

У столиці чергували близько 4300 співробітників екстрених служб. За даними поліції Берліна, щонайменше 21 поліцейський отримав легкі травми. Загалом по країні поранення дістали щонайменше 24 працівники екстрених служб.

Лікарні повідомляють про значну кількість постраждалих від вибухів феєрверків, зокрема дітей. Очікується, що остаточні цифри зростуть.

Водночас великі офіційні святкування у Берліні біля Бранденбурзьких воріт, у Мюнхені та Гамбурзі загалом пройшли спокійно.

Поліція зазначила, що цього року в Берліні серйозних інцидентів і масштабних пошкоджень майна було менше, ніж у попередні роки.

Зазначимо, у ніч проти 1 січня сталася пожежа в швейцарському барі Constellation.

Швейцарська поліція вважає, що близько 40 людей загинули в результаті пожежі під час новорічної вечірки.

Внаслідок цього інциденту президент Швейцарії Гі Пармелін відклав новорічне звернення.