В Германии во время новогодних празднований погибли люди, полиция задержала сотни

В новогоднюю ночь в Германии произошли многочисленные инциденты, связанные с использованием фейерверков и нападениями на службы экстренной помощи; есть погибшие.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

По меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения, а в Берлине полиция временно задержала около 400 человек.

В Билефельде погибли два 18-летних подростка в результате несчастных случаев с самодельными фейерверками. По данным полиции, оба инцидента произошли независимо друг от друга, признаков участия третьих лиц нет.

В других регионах также зафиксированы тяжелые травмы: вблизи Ростока 14-летний парень потерял руку, а в Лейпциге 16-летняя девушка получила серьезные повреждения при использовании запрещенной пиротехники.

В Берлине, Лейпциге и Гамбурге сообщалось о нападениях на полицию и спасателей. В Лейпциге правоохранителей забросали бутылками и петардами, поджигали мусорные баки.

Фото: Spiegel

В столице дежурили около 4300 сотрудников экстренных служб. По данным полиции Берлина, по меньшей мере 21 полицейский получил легкие травмы. В целом по стране ранения получили по меньшей мере 24 сотрудника экстренных служб.

Больницы сообщают о значительном количестве пострадавших от взрывов фейерверков, в частности детей. Ожидается, что окончательные цифры вырастут.

В то же время крупные официальные празднования в Берлине у Бранденбургских ворот, в Мюнхене и Гамбурге в целом прошли спокойно.

Полиция отметила, что в этом году в Берлине серьезных инцидентов и масштабных повреждений имущества было меньше, чем в предыдущие годы.

Отметим, в ночь на 1 января произошел пожар в швейцарском баре Constellation.

Швейцарская полиция считает, что около 40 человек погибли в результате пожара во время новогодней вечеринки.

В результате этого инцидента президент Швейцарии Ги Пармелин отложил новогоднее обращение.